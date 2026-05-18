Хинштейн пообещал провести разговор с чиновником, выругавшимся матом на заседании

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался во время заседания регионального правительства. Видеотрансляция совещания опубликована на официальной странице правительства региона во "ВКонтакте".

Губернатор Александр Хинштейн в ходе заседания попросил к Зайцеву прокомментировать ситуацию, связанную с отсутствием воды в селе Любимовка. Глава района не заметил включенный микрофон и выругался матом, обращаясь, по всей видимости, к кому-то из своих подчиненных.

После того, как технические проблемы решились, Зайцев попросил прощения за перебои.

"Да и не только со связью проблема, я так понимаю, и с речевым аппаратом тоже", - ответил Хинштейн. Губернатор пообещал чиновнику скорый разговор в закрытом режиме.

Ранее глава Курской области сообщил о продолжении проверок чиновников-"уголовников". По его словам, "по 29 людям уже приняты решения: 12 уволены или отстранены от должности, пятеро переведены на нижестоящие должности, в отношении еще 12 человек планируется увольнение или понижение в должности".