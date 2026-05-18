Президент Венгрии отказался уходить в отставку по призыву Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отверг призыв нового премьера Петера Мадьяра к отставке, назвав его "несостоятельным".

Ранее Мадьяр призвал Шуйока уйти добровольно, иначе он сместит его до конца мая. Тот недостоин олицетворять единство венгерской нации, законность и моральные ориентиры. Президент же заявил, что это оценочные суждения премьера, ибо венгерская конституция не оперирует такими понятиями. Они находятся вне закона.

Шуйок отметил, что после парламентских выборов "возникли новые политические ожидания", но они не меняют статус президента. Он остается верен присяге, и никакие результаты выборов не могут этого изменить. Он намерен быть президентом до конца срока, который начался в марте 2024 года и истекает в 2029 году.

В то же время по итогам выборов партия "Тиса" получила конституционное большинство в парламенте, что потенциально может спровоцировать политический кризис.

Венгрия является парламентской республикой. Но высшее представительство осуществляет президент. Он имеет право вето законов. При этом, согласно конституции, президент при исполнении своих обязанностей не может выполнять политическую миссию. Он лишь следит за соблюдением законов.