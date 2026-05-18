В Тюменской области спасатели напоминают жителям о действии особого противопожарного режима, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Профилактические мероприятия проводят сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Жителям региона рассказывают о требованиях режима.



Специалисты напоминают, что в период его действия запрещено: посещение лесов гражданами (за исключением отдельных категорий, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах); разведение костров, в том числе для приготовления пищи на мангалах и иных приспособлениях; сжигание сухой травы, мусора, листвы и порубочных остатков; проведение любых пожароопасных работ, включая сельскохозяйственные палы; использование пиротехнических изделий.



Жителей региона призывают привести в порядок участки, убрать сухую траву и горючий мусор.



За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей; для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 60 000 до 80 000 рублей; для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.