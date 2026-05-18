Законопроект о регулировании ИИ планируется принять в весеннюю сессию - Минцифры

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил директор Департамента развития ИИ и больших данных Минцифры РФ Сергей Сергиенко на круглом столе в Совете Федерации, посвященном влиянию ИИ на рынок труда.

Он отметил, что законопроект согласован с 20 органами, включая ЦБ. Он был разработан Минцифры, которое не ставило задачу предусмотреть и детализировать все. Нужно лишь задать общие рамки, поскольку ИИ пока вообще никак не регулируется. А в разных отраслях уже будут принимать подзаконные акты и уточнять отдельные положения применительно к конкретной сфере. Параллельно Минцифры разрабатывает полтора десятков таких актов, определяющие требования к доверенному, суверенному и национальному ИИ. Федеральный закон, в случае принятия, вступит в силу 1 сентября 2027 года. Но пока он даже не внесен в Госдуму.

Как сообщалось, он был отклонен Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, а глава Совета Павел Крашенинников заявил, что ему вообще не место в российском законодательстве, так как у него нет своего предмета регулирования, а то, о чем говорится в проекте, уже регулируется Гражданским кодексом.

Член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов считает, что Россия остро нуждается в законе об ИИ, который должен иметь не стимулирующий характер, а ограничительный.