Песков назвал заявления Зеленского о планировании атак РФ из Белоруссии нагнетанием

Утверждения Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страны НАТО с территории Белоруссии, - попытка подстрекательства для дальнейшего продолжения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим подобными заявлениями нагнетает напряженность.

"Белоруссия - это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Эстония опровергла заявление Украины о подготовке России к нападению на страны Прибалтики. Глава МИД республики Маргус Цахкна заявил, что разведывательные данные не подтверждают подобных угроз, которые озвучивает Киев.