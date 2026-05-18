18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор похитителю девочки из автомобиля

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, которого обвиняли в похищении девочки из автомобиля и оставлении в опасности. Его отправили в колонию.
Все случилось вечером 14 февраля 2025 года на парковке по улице Куйбышева в уральской столице. Мужчина подошел к чужому авто, в салоне которого сидела девочка. Он открыл пассажирскую дверь, схватил ребенка за руку и повел к автобусной остановке, а затем привел похищенную в подъезд дома по улице Малышева.

Однако его супруга не пустила девочку, поэтому похититель (находившийся в пьяном состоянии) бросил ребенка в подъезде, а сам ушел домой. Утром 15 февраля девочка зашла в аптеку, и фармацевт сообщила о ее местонахождении в полицию.

Уралец был задержан и помещен под арест. Экспертизы показали, что он вменяем и осознавал характер своих действий. Свою вину мужчина не признал.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры мест происшествия и предметов, проанализированы видеозаписи с камер наружного наблюдения и характеризующий материал в отношении участников происшествия. Также был допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрические экспертизы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня по делу был вынесен приговор. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил похитителю 6 лет с отбыванием в ИК строгого режима. Также в пользу потерпевшей взыскано 160 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, что дело о похищении девочки из автомобиля рассматривалось в закрытом режиме.

Теги: девочка, похититель, суд, Екатеринбург


