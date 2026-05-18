Памятник режиссеру Балабанову в Екатеринбурге хотят установить 18 мая

Памятник режиссеру Алексею Балабанову планируют установить в Екатеринбурге 18 июня. Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, дата выбрана неслучайно - именно в этот день исполнится 13 лет со дня смерти режиссера.

Памятник установят у Дворца молодежи, неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Напомним, что Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года.

Вид памятника определялся путем проведения конкурса эскизов. Решение было принято в мае прошлого года на заседании жюри, по итогу которого победителем стал Мейрам Баймуханов. В его интерпретации Балабанов изображен сидящим в пустом вагоне трамвая.