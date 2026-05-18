Полиция нашла жителя Екатеринбурга, жестоко избившего пенсионера возле дома

В Екатеринбурге полиция нашла молодого человека, который обвиняется в жестоком избиении пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, инцидент произошел 1 мая на улице Латвийской. Неизвестный напал на пожилого мужчину возле дома и избил его.

Полицейские установили личность агрессора и доставили в отдел: им оказался ранее не судимый житель этого же дома. Сам молодой человек пояснил, что в тот день употреблял спиртное у себя в квартире. Выйдя вечером на улицу, он заметил у подъезда 66-летнего мужчину, который, с его слов, распивал алкоголь. Уральца возмутил данный факт, и он набросился на пенсионера. Нанеся ему несколько ударов, нападавший ушел, но затем вернулся и помог сесть на скамейку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия". Пока что обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Как отметили в МВД, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ситуацией с жестоким избиением пенсионера в Екатеринбурге заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.