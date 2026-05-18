Бывшего главу МЧС Брянской области арестовали

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника ГУ МЧС по Брянской области, а ныне коммерсанта, Александра Кобзева.

Он обвиняется в склонении руководящих сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области к превышению должностных полномочий в интересах возглавляемой им коммерческой структуры, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Кобзев заключен под стражу на два месяца. Он являлся начальником ГУ МЧС России по Брянской области с 2007-по 2014 гг.

Ранее суд приговорил экс-главу самарского ГУМЧС Олега Бойко, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 70 миллионов рублей, к 11 годам лишения свободы.