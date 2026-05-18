В столице Индонезии подтверждены три случая заражения хантавирусом

В столице Индонезии Джакарте власти усиливают меры безопасности после выявления трех подтвержденных случаев заболевания хантавирусом, еще шесть пациентов находятся под подозрением.

Ранее департамент здравоохранения Джакарты (население города превышает 42 млн человек) сообщал о четырех случаях заражения и излечения от хантавируса. Власти сообщили, что несколько больниц назначены карантинными госпиталями на случай распространения инфекции. Также в аэропорту Джакарты введены усиленные меры контроля в отношении пребывающих международными рейсами.

Для Индонезии нынешнее появление инфекции не является первым: в период с 2024 по 2026 гг. было выявлено 23 случая заражений, три из них закончились смертью пациентов.

Вспышка хантавируса произошла на голландском круизном судне MV Hondius в начале апреля. До сих пор известно о десяти подтвержденных случаях заражения людей из числа пассажиров и экипажа, три человека скончались. Ситуация осложняется тем, что на корабле были граждане 23 стран, и после окончания рейса они разлетелись по своим государствам, уже после этого сообщалось о выявлении у них заболевания.