Белоруссия проведет совместную с РФ тренировку по доставке ядерных боеприпасов

В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба минобороны республики.

Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации.

"В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в сентябре прошлого года на российско-белорусских учениях "Запад-2025" военные двух стран отработали планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Как сообщал журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, это ядерное оружие для страны - важный элемент стратегического прежде всего сдерживания.