Суд на 15 суток закрыл детский лагерь "Искорка" в Рефтинском

Асбестовский городской суд на 15 дней приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря "Искорка" в п. Рефтинский. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Причиной стали выявленные в ходе выездной проверки Роспотребнадзора нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди них:

на пищеблоке локальная вытяжная система над жарочным шкафом не присоединена к общей системе вентиляции; отсутствует исправная система холодного и горячего водоотведения; внутренняя отделка производственных помещений имеет повреждения в виде отслоения покрытия;

в корпусе № 2 демонтированы питьевые фонтанчики на период ремонта; спальные комнаты не оборудованы мебелью; стены имеют дефекты, душевые кабины не подключены;

на территории лагеря не проведены расчистка, благоустройство и акарицидная обработка;

отсутствует меню, включающее горячее и дополнительное питание;

не представлены данные о прохождении периодических медицинских осмотров работников, отсутствуют личные медицинские книжки.

Помимо этого, в помещениях спальных корпусов, пищеблока и бассейна было необходимо провести генеральную уборку.

В отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении. Несмотря на то, что к моменту вынесения решения, часть нарушений уже была устранена, суд все же решил, что оставшиеся неустраненные недостатки создают угрозу жизни и здоровью людей.

МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Искорка" признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Деятельность лагеря приостановлена на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.