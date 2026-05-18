Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский завершил карьеру

Мусэрский объявил о завершении карьеры игрока ещё в январе 2026 года. Накануне 37-летний спортсмен сыграл за японский "Сантори Санбёрдс" последний матч. В финале чемпионата Японии клуб россиянина уступил "Осаке".

Мусэрский большую часть карьеры выступал за "Белогорье", где выигрывал чемпионат, кубок и Суперкубок России, а также Лигу чемпионов и другие международные трофеи. Последние годы он провёл в Японии, где выиграл также несколько титулов.

У многих российских болельщиков имя Мусэрского ассоциируется с победой на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. В финальном матче олимпийского турнира против сборной Бразилии Дмитрий внёс решающий вклад, набрав рекордное для олимпийских финалов 31 очко.