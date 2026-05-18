Половина россиян считают, что их ум уступает искусственному интеллекту

Каждый второй россиянин считает, что его ум уступит искусственному интеллекту. При этом 41% считает, что превосходство ИИ будет небольшим, а 13% в себя не верят, считая, что нейросети значительно их превзойдут.

Чуть больше четверти россиян (29%) уверены в превосходстве над нейросетями. 17% считают, что в соревновании с машиной у них будет ничья. Это данные опроса, проведенного MWS AI (входит в МТС Web Services), на них ссылается CNews.

64% молодых людей в возрасте 18-24 года считают, что ИИ их превзойдет. В категории 65+ неуверенных в собственных силах всего 44%. Женщины чаще мужчин полагают, что нейросети превзойдут их.

Интересно, что 80% респондентов спокойно реагируют, когда ИИ справляется с задачей лучше них. 13% расстраиваются.

Авторы исследования отмечают, что российское общество является одним из самых цифровизованных в мире, а граждан сложно чем-то напугать или удивить, поскольку они пользуются Госуслугами и достижениями передового финтеха.