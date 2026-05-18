Прыгнул первый и не всплыл. СК возбудил дело после гибели ребенка в уральской реке

На Среднем Урале из реки достали тело утонувшего ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, днем 17 мая в правоохранительные органы Сухого Лога поступил сигнал об обнаружении в местной реке тела ребенка 2013 года рождения. По данным следствия, во время купания у мальчика возник спазм из-за холодной воды и он утонул. В СК отметили, что при внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти не имеется, телесных повреждений нет.

Тем не менее, для выяснения всех обстоятельств гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Уже проведен осмотр места происшествия и допрошен ряд свидетелей. Тело погибшего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, 17 мая ребенок купался в акватории реки вместе со своими сверстниками.

"Они пришли на висячий мост через реку Пышма и решили попрыгать. Мальчик прыгнул первый и не всплыл. Впоследствии водолазы достали тело мальчика. По имеющимся данным, семья на учете ПДН не состояла. Выражаем искренние соболезнования семье ребенка в связи с произошедшей трагедией", - отметил полковник Горелых.

В СК России по Свердловской области в очередной раз напоминают о принятии всех возможных мер для безопасного нахождения детей на воде. В частности, нельзя оставлять малолетних одних во время купания. Необходимо обеспечивать их плавательными жилетами и принимать другие возможные меры, которые позволят избежать подобных трагедий.