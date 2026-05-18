Россия и Китай нарастили перевозки грузов до 47 миллионов тонн

Российская Федерация и Китайская Народная Республика увеличили объемы взаимной торговли. За прошлый год перевозчики доставили сорок семь миллионов тонн грузов, что на три процента превышает прежние показатели. Министерство транспорта сообщает, что поток машин через границу вырос еще сильнее. Более семисот девяноста тысяч грузовиков и автобусов пересекли пункты пропуска, а это на двадцать процентов больше, чем годом ранее, пишет "РГ".

Сейчас строители активно перестраивают инфраструктуру на границе. Рабочие уже закончили объект Кани-Курган и завершают ремонт в Пограничном и Краскино. В этом году специалисты подготовят площадку Благовещенск - Хэйхэ, где запустят первую в мире международную канатную дорогу для пассажиров. В ближайшие четыре года власти планируют обновить еще восемь пограничных точек.

Автомобильные перевозки за 2024-2025 годы тоже показали отличный результат и перешагнули отметку в шесть миллионов тонн. Заместитель министра транспорта Валентин Иванов считает, что подъем Дальнего Востока и северо-востока Китая помогает расти экономике всей Евразии. Развитие транспортных путей между странами остается главным приоритетом, так как это напрямую влияет на благополучие регионов и скорость доставки товаров.

Кстати, за четыре года средние цены на новые китайские автомобили в России поднялись на 30%: если в начале 2022 года машина стоила 2,7 млн рублей, то к первому кварталу 2026 года ее стоимость достигла 3,5 млн рублей. По данным главы агентства "Автостат" Сергея Целикова, только за первые четыре месяца текущего года ценники выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом, когда средний показатель составлял 2,39 млн рублей.