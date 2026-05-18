На Южном Урале запущена линия термопокраски крупногабаритных металлоконструкций

В Магнитогорске запущена инновационная линия по нанесению термопластичных покрытий на крупногабаритные металлоконструкции. Новое производство организовала группа компаний "УралЭнергоРесурс".

Технология востребована в энергетике, морской и арктической инфраструктуре, трубопроводном транспорте, горнодобывающей промышленности, коммунальном хозяйстве – везде, где требуется долговременная антикоррозионная защита металла.

Общий объём инвестиций в проект – 121,5 млн руб. Из них 71,3 млн – льготные займы Фонда развития промышленности. Их потратят на оборудование для нанесения качественных износостойких покрытий, сообщает министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.