В Челябинске могут признать банкротом завод нестандартного оборудования

В Арбитражный суд Челябинской области подан иск. В нём налоговики просят признать банкротом местный завод нестандартного оборудования.

В суд обратилась 14 мая межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Башкортостану. Пока что заявление не принято к производству, заседаний не назначено. Причина подачи иска также не указана.

По данным на сайте предприятия, оно занимается тем, что решает задачи по комплексному импортозамещению для стратегических предприятий Челябинска и Урала, и может импортозаместить не только детали и узлы, но и целые промышленные системы.