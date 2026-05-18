В Тобольске три женщины осуждены за хищение жилищных субсидий на сумму более 8,7 миллионов рублей

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на жилищные субсидии, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области. Три женщины признаны виновными по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

Суд установил, что с июня 2023 года по февраль 2024 года одна из подсудимых организовала и реализовала преступную схему, в которую вовлекла пять человек, в том числе профессионального риелтора. Соучастницы подыскивали обладателей жилищных сертификатов и продавцов недвижимости, а затем оформляли документы о продаже квартир по завышенной цене, равной сумме сертификата.

После одобрения сделки продавцу передавалась сумма, равная реальной стоимости квартиры, а оставшиеся деньги распределялись между участницами схемы. Так, одна из квартир, реальной стоимостью 1 млн рублей, была "куплена" с использованием средств сертификата за 2,9 млн рублей. В результате незаконного обналичивания трех жилищных сертификатов бюджету причинен ущерб свыше 8,7 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил организатору и одной из соучастниц по четыре года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Третья женщина, с учетом имеющейся у нее судимости, приговорена к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Суд удовлетворил иск регионального департамента социального развития и взыскал с виновных причинённый ущерб. Для обеспечения исполнения решения суда в части гражданского иска сохранен ранее наложенный арест на квартиры и имущество обвиняемых.

Три соучастницы скрылись от следствия и находятся в розыске.