Екатеринбург — лидер в развитии детской паллиативной помощи в России

В уральской столице успешно прошла конференция "Майские встречи: ценность каждого дня". Она была посвящена вопросам помощи детям с неизлечимыми заболеваниями и поддержке их близких. Мероприятие объединило 140 участников из разных регионов России и зарубежья.

Особенностью конференции стал её междисциплинарный характер. В обсуждении приняли участие врачи, юристы, психологи, специалисты паллиативной помощи, соцработники, представители благотворительных фондов и родители детей, нуждающихся в поддержке. Такой состав позволил всесторонне рассмотреть вопросы — от медицинских и юридических аспектов до психологической поддержки и социальной адаптации.

Президент Благотворительного фонда "Первый Детский Хоспис Свердловской области" Марина Сенаторова отметила: "В основе идеи "Майских встреч" лежало стремление повысить уровень детской паллиативной помощи в регионах, сделав её доступной и качественной для каждой семьи. Для нас и для всей Свердловской области эта конференция — важный шаг вперед. Объединив усилия медицины, науки и благотворительности, мы создаём поддерживающую среду, где ценность каждого дня ребёнка становится главным приоритетом".

На конференции представили лучшие российские и зарубежные практики, обсудили вопросы помощи на дому, взаимодействия с семьями, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Участники уделили внимание тому, как сделать каждый день ребёнка и его семьи комфортным.

Проведя столь масштабное мероприятие, Екатеринбург подтвердил свой статус лидера в развитии детской паллиативной помощи. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Минздрава РФ Елена Полевиченко отметила: "Екатеринбург — важный центр паллиативной помощи в нашей стране. Это лидер в развитии паллиативной помощи детям. Служба работает с 2012 года и отличается устойчивым подходом к разным формам помощи. Сотрудничество детского хосписа с фондом "Первый детский хоспис" улучшает качество паллиативной помощи и делает её разнообразной".

"Майские встречи" стали площадкой для профессионального диалога и местом встречи единомышленников. Для них ценность каждого дня жизни ребёнка — главный ориентир в работе.