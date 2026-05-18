Суд отправил в колонию уральцев, похитивших подростка из мести

На Среднем Урале вынесен приговор троим похитителям подростка. Двоих из них отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались жители Тавды Дмитрий Смоляков, Марина Коновалова и 16-летний парень. Как показало расследование, в июле 2025 года между двумя бывшими одноклассниками – 15-летним и 16-летним – произошел словесный конфликт. Подростки назначили встречу на День города, а в ходе разборки младший оскорбил старшего, плюнул на его кроссовку и избил.

Оскорбленный подросток рассказал обо всем своей старшей сестре Коноваловой, а та, по версии следствия, предложила брату отомстить и похитить обидчика, для чего привлекла еще одного родственника – Смолякова. 20 июля сообщники подъехали к дому 15-летнего, выбили калитку, вытащили его на улицу и силой усадили в машину. Далее жертву вывезли в лес, поставили на колени и угрозами заставили извиниться перед избитым парнем.

Итогом стало возбуждение уголовного дела. Тавдинский районный суд назначил Дмитрию Смолякову 6 лет колонии строгого режима, Марине Коноваловой – 7 лет колонии общего режима, а ее несовершеннолетнему брату – 2 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Сразу после оглашения Коновалова и Смоляков были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.