В Минздраве предлагают считать молодёжью россиян до 39 лет

39-летние россияне и россиянки могут считаться молодежью с биологической точки зрения, полагает главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше", - цитирует специалиста ТАСС.

Сейчас в России официально молодежью считаются люди в возрасте 14-35 лет. Нижняя граница этой группы не менялась с 1939 года (с момента введения четкого разграничения). Верхнюю же границу поднимали дважды: в 1939 году молодой возраст заканчивался в 28 лет (этот возраст также был предельным для пребывания в ВЛКСМ). В 1993 году планку подняли до 30 лет. Наконец, в 2020 году возраст молодежи был расширен до 35 лет. Власти объяснили это желанием распространить меры поддержки молодежи по различным программам на большее число граждан. Так, благодаря повышению возраста молодости доступ к программам поддержки получили почти 13 млн россиян.