Ким Чен Ын потребовал превратить границу в "неприступную крепость"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости защиты страны, для чего граница должна стать "неприступной крепостью".

На встрече с командирами дивизий он изложил свое видение будущей реорганизации военной структуры и технического укрепления передовых подразделений, охраняющих границу. При этом отметил, что просто техническими средствами защиту страны не обеспечить. На первом месте стоят вера и идеология, и в этом секрет боевой мощи северокорейской армии.

Ранее Ким Чен Ын определил Южную Корею как самую враждебную в мире страну, с которой невозможны никакие компромиссы и никакое объединение. КНДР исключила из конституции упоминание об объединении с Южной Кореей. Формально обе страны до сих пор находится в состоянии войны и не признают друг друга.