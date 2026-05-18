Разведка США ожидает удара кубинских БПЛА в случае эскалации

По данным американской разведки, кубинские военные разработали план ведения боевых действий с использованием БПЛА на случай обострения отношений с США, если те начнут эскалацию против острова.

Как сообщает Axios, Куба закупила более 300 БПЛА, обсуждаются планы их использования для ударов по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям и городу Ки-Уэст во Флориде. Это ближайший к Кубе американский город на одноименном острове в архипелаге Флорида-Кис, который соединен с материком цепью переходов из островов и мостов длинной более 160 км. До Кубы такое же расстояние.

Администрация президента США Дональда Трампа считает наличие БПЛА у Кубы угрозой безопасности страны. Трамп ранее заявлял, что США могут взять Кубу под контроль "почти немедленно" после завершения войны с Ираном.

Политолог-американист Малек Дудаков пишет, что для США существует реальная опасность закрытия Флоридского пролива между Кубой и США, если Куба возьмет пример с Ирана. Хоть возможности кубинцев ограничены, трудности США они создать все же могут. Через Флоридский пролив идут поставки углеводородов из Карибского бассейна, и его перекрытие обрушит нефтяную индустрию США.

Что касается города Ки-Уэст, то там находится американская авиабаза. Удары дронов по ней станут мощной пощечиной США. При этом хорошей защиты от дронов у армии США так и не появилось, отмечает эксперт.