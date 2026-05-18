За экс-главу офиса Зеленского внесли полный залог в 140 миллионов гривен

За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесена полная сумма залога, определенного судом для возможности освобождения из СИЗО – 140 млн гривен (более 230 млн руб.), передает РБК-Украины со ссылкой на Высший антикоррупционный суд страны.

Известно, что 30 млн гривен за Ермака внес экс-главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров – он давно дружит с бывшим главой администрации Зеленского. Сам же Ермак на суде говорил, что у него требуемого залога нет, но, возможно, за него внесут деньги близкие знакомые.

Ермака арестовали 14 мая по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Речь идет о коттедже в поселке Козин, стоимость которого оценили в 450 млн гривен. Уголовное дело было возбуждено по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере.

Андрей Ермак был отправлен в отставку с поста главы офиса президента в ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала с высокопоставленными людьми из окружения Зеленского (так называемое "дело Миндича").