Водитель BMW, сломавший ограждение моста через Исеть, выплатит городу 300 тысяч рублей

Водителя BMW, сломавшего ограждение моста через реку Исеть на Куйбышева прошлой зимой, через суд обяжут выплатить городу компенсацию. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

400 тыс. рублей ущерба за водителя заплатила его страховая компания. Другую часть средств службы благоустройства взыскивают через суд. По данным канала, владелец иномарки какое-то время пытался избежать оплаты долга.

"С радостью сообщаем, что гражданин устал бегать по судам и отбиваться от иска властей Екатеринбурга за причиненный ущерб", - говорится в сообщении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас идет подготовка к процессу, а также проводятся соответствующие экспертизы. Речь идет о сумме в минимум 300 тыс. рублей.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Как засняли камеры видеонаблюдения, неизвестный резко дает по газам, выезжает со стороны других припаркованных авто, где стоят люди (возможно, владельцы машин), виляет по заснеженной дороге, разворачивается и, также виляя, влетает в ограждение. Автомобиль свисает с моста.

Какое-то время виновника искали, так как он скрылся с места происшествия.