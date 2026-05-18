КСИР пригрозил вывести из строя все базы США на юге Персидского залива

Все американские военные базы, расположенные в южной части Персидского залива, будут выведены из эксплуатации в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива. Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", — написал он в соцсети X.

Одновременно с этим телекомпания CNN сообщила, что Пентагон подготовил несколько планов на случай, если президент США Дональд Трамп решит нанести новые удары по Ирану. До этого американский президент объявил, что ему удастся добиться от Тегерана открытия Ормузского пролива.