"Дальше нас уже нельзя давить": Хуснуллин беспокоится за застройщиков на фоне сокращения ипотеки

Ужесточение правил выдачи льготной семейной ипотеки приведет к снижению кредитования, из-за этого строительная отрасль рискует войти в кризис, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли. <…> Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены", - цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Хуснуллин проследил всю цепочку сокращения расходов при снижении ипотечного кредитования: "Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли —металлурги, производители стройматериалов. И в целом снижаются доходы в региональные бюджеты... А региональные доходы — это выплаты, это социалка, это дороги, это коммуналка, это различные другие программы, это поддержка СВО в том числе".

Сторонником ужесточения условий выдачи льготной ипотеки в российском правительстве является Минфин, также за максимальную "адресность" выступает Центральный банк.