18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Центральное МСУТ СК России

Следователи назвали основные версии крушения самолета в Тюменской области

В качестве основной версии жесткой посадки легкомоторного самолета RALL авиакомпании "Капитал Джет" следствие рассматривает ошибку пилотирования при выполнении полета и отказ техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Судно совершило жесткую посадку днем, 15 мая, получив технические повреждения. К счастью, обошлось без жертв - двух членов экипажа самолета эвакуировал спасательный вертолет.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России во взаимодействии со специалистами в области авиации выясняются все обстоятельства происшествия.

Следственная группа, возглавляемая руководителем Тюменского следственного ЦМСУТ СК России Ильей Мякишевым, продолжает работу в труднодоступном месте происшествия. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В ходе осмотра места происшествия изъяты образцы топлива, летная документация, детали воздушного судна и другое. В ближайшее время будут назначены необходимые криминалистические экспертизы.

Теги: самолет, аварийная посадка, воздушное судно, жесткая посадка, крушение


Ранее 15.05.2026 15:53 Мск В Тюменской области самолет, патрулирующий леса, совершил аварийную посадку

