Теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли третий совместный титул в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли очередной совместный титул в парном разряде.

Накануне девушкам покорился турнир WTA 1000 в Риме. В решающей встрече они обыграли пару Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:3, 6:3.

В Риме Мирра и Диана завоевали третий титул WTA в паре. На их счету также победы на WTA-1000 в Майами в 2025 году, а также WTA-500 в Брисбене в 2025 году. У девушек также есть серебряные медали Олимпийских игр в Париже 2024 года.