Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов

16 пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Время задержки составляет до 8,5 часов. Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, предоставили воду и питание.

Движение по Крымскому мосту закрыли вечером в воскресенье и возобновили спустя 10 часов.

Сейчас в очереди на досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств, со стороны Керчи – 200. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".