Прокурор Парижа готов запросить ордер на арест Илона Маска

Французские власти готовы к аресту владельца социальной платформы X Илона Маска, если он не явится в суд по вызову.

Прокурор Парижа Лор Беко уточнила, что в случае, если расследование подтвердит наличие достаточных оснований для переквалификации дела миллиардера в уголовное и он проигнорирует повестку, то единственным законным механизмом для начала судебного процесса станет выдача ордера на арест. Маск же в ответ на обвинения утверждает, что пользуется поддержкой Минюста США. А американское ведомство отказывается сотрудничать с Парижем по данному вопросу.

Среди выдвигаемых Парижем обвинений: причастность к хранению и распространению изображений с несовершеннолетними сексуального характера, нарушение правил обработки персональных данных, распространение дипфейков, а также генерация нейросетью Grok информации, отрицающей преступления против человечества.

Предварительное расследование во Франции в отношении X было начато еще в феврале 2025 года. Руководство соцсети отказалось предоставить Парижу алгоритм для анализа того, намеренно ли платформа продвигала запрещенный контент. Когда в парижском офисе X прошли обыски, Маск назвал их политической атакой.

На допрос, назначенный на 20 апреля, были вызваны Маск и около десяти руководителей американской компании. Никто из них не явился.