Решетников нашел плюсы в росте безработицы в России

В российском правительстве продолжают находить плюсы от "охлаждения" экономики. Так, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что "некоторый рост безработицы" может помочь структурной перестройке экономики и росту производительности труда.

"В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места", - цитирует Решетникова РБК.

По его словам, предприятия демонстрируют "осторожность при высвобождении работников", поэтому безработица все еще сохраняется на низком уровне, несмотря на замедление роста ВВП в первом квартале на 0,2% в годовом выражении.

Решетников признал, что дефицит кадров в экономике распределен неравномерно: "Где-то потребность в кадрах оказывается более острой, где-то менее. Поэтому объективно идут межотраслевые перетоки".