"Роскосмос" провел первые рекламные кампании на ракетах

"Роскосмос" с начала этого года разместил шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя госкорпорации.

Четыре из них – интеграции банка ПСБ, сети ресторанов "Кофемания", радиохолдинга "Русская медиагруппа" и Олимпийского комитета России. Также были размещены две социальные рекламы, которые представляла собой символику к 65-летию полета первого человека в космос.

Возможность размещать рекламу на космической технике у "Роскосмоса" появилась с 1 января 2026 года. Расценки на подобную кампанию высчитываются по специальной формуле, утвержденной правительством. Основана она на базовой расчетной единице, которую для размещения определяет "Роскосмос". На конечную стоимость также влияют площадь рекламы и внешней поверхности космического объекта, используемой для ее размещения, а также время проведения кампании.

В пояснительной записке к законопроекту, когда он проходил чтения в Госдуме, отмечалось, что потенциальный годовой доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн руб., а от размещений на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн руб. Финрезультаты "Роскосмос" не раскрывает. По данным газеты, доходы госкорпорации от таких размещений составляют несколько сотен миллионов рублей.