СМИ: США опасаются атак БПЛА во время ЧМ-2026

США опасаются за безопасность предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле, пишет Politico.

Речь идет об атаках дронов. Американские власти испытывают дефицит как специализированного оборудования для противодействия беспилотникам, так и квалифицированного персонала.

В декабре прошлого года Эндрю Джулиани, возглавляющий рабочую группу по подготовке ЧМ-2026 в США, анонсировал внушительные инвестиции в безопасность мероприятия – порядка миллиарда долларов. Дополнительные 500 млн долларов выделены в рамках программы грантов, нацеленной на борьбу с угрозами, исходящими от БПЛА.

Издание отмечает, что федеральные и местные чиновники работают в условиях цейтнота, пытаясь подготовиться к потенциальным атакам дронов на объекты, где будут проходить матчи чемпионата. Представители служб безопасности выражают обеспокоенность, так как у США мало опыта в противодействии дронам.

Чемпионат состоится с 11 июня по 19 июля и впервые пройдет в трех странах - Мексике, США и Канаде. Но около 75% матчей состоятся в США. Впервые будут участвовать 48 сборных команд.

Ранее стало известно, что кубинские военные разработали план ведения боевых действий с использованием БПЛА на случай обострения отношений с США, если те начнут эскалацию против острова.