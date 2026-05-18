Екатеринбуржец выплатил долги в 1,2 млн рублей после ареста своей "ласточки"

Житель Екатеринбурга нашел 1,2 млн рублей для выплаты долга ради того, чтобы ему вернули его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Мужчина долгое время не исполнял свои финансовые обязательства, из-за чего и накопилась такая задолженность. Требования судебных приставов оплатить счета он игнорировал, а свой Mercedes скрывал. Однако, автомобиль все же удалось найти, изъять и передать на ответственное хранение представителям банка. После этого деньги у екатеринбуржца сразу нашлись.

"Расставание с "драгоценной ласточкой" оказалось для владельца слишком болезненным. Практически сразу после ареста автомобиля у мужчины нашлись средства для погашения задолженности", - рассказали в пресс-службе.

Долг перед взыскателем был полностью погашен.