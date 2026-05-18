18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук принял участие в субботнике по очищению сквера «Березовая роща» в микрорайоне Красная речка

Сквер "Березовая роща" благоустроили в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом. Здесь установлены спортивные и детские площадки, лавочки, видеонаблюдение, обнолена сцена. Отдохнуть сюда приходят семьи с детьми, молодежь и пожилые хабаровчане.

На субботнике, который прошел в минувшие выходные, вместе с главой города ударно поработали местные жители и ученики 83-й и 67-й школ.

«Сквер «Березовая роща» первым в Индустриальном районе был обустроен по президентскому нацпроекту. Сегодня таких скверов в этом районе уже шесть. Очень радует то, что местные жители и молодежь регулярно наводят здесь порядок и организуют интересные мероприятия. Вот сегодня вместе с ребятами почистили дорожки, занялись озеленением, покрасили скамейки и сценическую площадку. Хочу отметить, что с каждым годом сквер преображается, здесь высаживают деревья, в этом году появились четыре новые антивандальные лавочки нашего местного производителя. Также этой весной установили два новых тренажера, еще девять установят в ближайшее время. Оборудуем на этом месте специальную площадку с асфальтовой крошкой. Мы стараемся создать для горожан – неважно, где они живут, в Северном микрорайоне или на Красной речке – такие хорошие места, где можно выйти погулять, заняться спортом, пообщаться», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава Хабаровска поблагодарил всех участников субботника.

Всего в приведение городских локаций в порядок вышли более 27 тысяч неравнодушных граждан. Они очистили 43 площади, бульвары, скверы, всего более 1,7 млн квадратных метров газонов и около 700 тысяч квадратных метров дорог. Также были облагорожены территории, прилегающие к памятным местам. Наведена чистота на 43 бесхозных территориях и ликвидировано 22 несанкционированные свалки. Задействовано 93 единицы техники, очищено 482 фасада и опор от объявлений, высажено 33 саженца. Жители также потрудились над благоустройством 1737 придомовых территорий. С территории города вывезено более 60 кубометров мусора.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, субботник, благоустройство


