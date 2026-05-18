МИД РФ: Киев не подавал сигналов о готовности к новому раунду переговоров

Москва не получала от Киева никаких сигналов к возобновлению переговоров для разрешения украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, для создания условий, при которых переговоры могут стать результативными, Владимир Зеленский должен отдать приказ вооруженным формированиям покинуть территорию Донбасса и российских регионов.

"Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - сказал дипломат "Известиям".

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете. Он отметил, что Россия положительно оценивает идею возобновить диалог в Стамбуле, но тема возобновления переговоров "не является приоритетом номер один в наших делах".