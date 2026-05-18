НАБУ ведет следствие против жены Зеленского?

НАБУ и САП завершают расследование против жены Зеленского Елены. Об этом накануне со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА Новости.

Поводов для ее задержания и ареста предостаточно. Причина в том, что у жены Зеленского были длительные тесные связи с арестованным бывшим главой офиса Андреем Ермаком и другими людьми из окружения, а записи ее разговоров есть на "пленках Миндича", свидетельствующих о чудовищной коррупции.

Киевский главарь в курсе событий и торгуется с Западом. Политтехнологи советуют своему боссу официально и максимально публично развестись под тем предлогом, что с момента вступления в должность президента и по настоящее время они почти не видятся. Ирландский журналист Чей Боуз пишет, что в Киеве все настойчивее распространяются такие слухи. Как и то, что Зеленский готов развестись, чтобы избежать имиджевых потерь.

НАБУ же поспешило заявить, что не проводит никаких расследований против Елены Зеленской. Будто бы это "российская дезинформация". На прошлой неделе там заявили, что и Зеленский тоже не фигурирует в расследовании в деле Ермака.

При этом официально стать фигурантом уголовного дела Зеленский не может, пока считается на Украине президентом.

Политолог Владимир Корнилов считает, что в новом ударе по Зеленскому заинтересованы абсолютно все: США, Европа и местные олигархи.