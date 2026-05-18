В Челябинске медик потерял из-за мошенников 4 миллиона

В столице Южного Урала медик потерял крупную сумму. Причина – разговор с мошенниками.

Схема обмана началась с подозрительного СМС. После перехода по ссылке из сообщения, с челябинцем связались лжесотрудники Росфинмониторинга. Используя психологическое давление и угрозы уголовного преследования, звонившие убедили жертву "подтвердить законность" его сбережений.

Поддавшись панике, медик обналичил деньги и передал пачки купюр курьеру аферистов. Потери составили 4 млн руб., которые пострадавший копил 15 лет. Началось расследование, сообщает УМВД по Челябинской области.