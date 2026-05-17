ВСУ обстреляли ЗАЭС, повреждён цех

ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. Пострадавших нет, возгорания не произошло. На участке связи, расположенном возле транспортного цеха, зафиксированы повреждения окон.

Примерно в это же время была зафиксирована атака с использованием БПЛА по подстанции "Радуга". Беспилотник был сбит в воздухе, детонации не произошло, разрушений не зафиксировано.

Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. 17 мая – второй подряд день, когда обстреливают объекты электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.