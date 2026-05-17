В МИД сочли терактом атаку БПЛА на Подмосковье

В МИД России высказались об атаке беспилотников на Московскую область. Своим мнением поделилась официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные – люди, многоквартирные и частные дома. Данные теракты, как и предыдущие, – преступления Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства", - цитирует ТАСС Захарову.

Ранее глава Химок Инна Федотова сообщила о том, что Московский регион подвергся крупной атаке БПЛА, и в возглавляемом ею городе есть жертвы. В микрорайоне Старбеево в результате падения БПЛА на частный дом погибла женщина. Также пострадал один человек. Он госпитализирован в Химкинскую клиническую больницу.