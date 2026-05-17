Путин поздравил Токаева с днём рождения

Президент России Владимир Путин позвонил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. Российский лидер поздравил собеседника с днём рождения.

Президент Казахстана поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство, проявленное во время поездки Токаева в Москву на празднование 81-летия Великой Победы.

Темой разговора стала также подготовка предстоящего государственного визита Владимира Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля.