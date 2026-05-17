Зеленский высказался об упрощении получения жителями Приднестровья гражданства России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о решении Кремля упростить возможность получения гражданства России жителями Приднестровья.

"Шаг специфический, и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ибо гражданство означает воинский долг. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как своей", - написал глава государства в своём telegram-канале.

Зеленский поручил МИД Украины "контактировать с Молдовой относительно совместной оценки и совместных действий".