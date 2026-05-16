Игорь Бабушкин выступил с докладом на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Губернатор Астраханской области выступил с докладом на панельной сессии «Роль международных маршрутов в развитии внешней торговли» с участием Советника Президента Российской Федерации Игоря Левитина, Статс-секретаря - заместителя Министра транспорта Российской Федерации Дмитрия Зверева и официальных представителей иностранных государств.

В своём выступлении Игорь Бабушкин рассказал о работе, которая проводится в Астраханской области по формированию современной транспортно-логистической инфраструктуры МТК «Север – Юг» и пригласил зарубежные компании к сотрудничеству. Губернатор отметил, что по итогам первого квартала текущего года грузооборот региона более чем на 40% превысил показатели аналогичного периода 2025 года и составил почти 1,5 млн тонн.

Основными партнерами Астраханской области традиционно выступают государства Прикаспия. По итогам 2025 года их доля во внешнеторговом обороте региона составила 65%. Товарооборот с ними увеличился на 9%. Глава региона подчеркнул, что астраханские порты готовы к увеличению грузооборота.

В целом, Астраханская область активно развивает международные связи с государствами исламского мира. Из более чем 50 торговых партнёров региона порядка 20 – исламские страны. В их числе – Алжир, Афганистан, Египет, Ирак, Киргизия, Марокко, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан и другие. В эти государства наряду со странами Прикаспия идут поставки астраханской сельскохозяйственной продукции: рыбы, овощей, мяса, зерновых, мукомольной продукции и других товаров.