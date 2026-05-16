Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал теннисного турнира в Риме.

Андреева и Шнайдер обыграли американку Джессику Пегулу и представительницу Австралии Сторм Хантер в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок.

Как сообщает ТАСС, в финале девушки сыграют против испанки Кристины Букши и американки Николь Меликар-Мартинес.

Напомним, в 2024 году Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.