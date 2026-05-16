В Подмосковье столкнулись девять машин

В Подмосковье выясняют обстоятельства массового ДТП. Столкнулись сразу девять машин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Московской области, авария произошла сегодня около 16 часов на 65-м километре автодороги А-108 МБК. Предварительно установлено, что водитель грузовика допустил столкновение с восемью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

По сведениям полиции, в результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились четыре человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.