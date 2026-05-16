Семьи погибших из-за атаки БПЛА в Рязани получат 1,5 млн рублей

В Рязани семьи погибших из-за атаки беспилотников, которая произошла 15 мая, получат 1,5 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков.

"Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 млн рублей семьям погибших; от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью; до 150 тысяч рублей за утраченное имущество", - сообщил Малков в своем канале.

По его словам, всем жителям, чьи квартиры пострадали, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы. Для получения выплат нужно обратиться по телефонам "горячей линии": +7 930-882-41-00, +7 4912-51-40-85 и +7 4912-51-36-00.

Ранее сообщалось, что при ударах БПЛА в Рязани погибли четыре человека и пострадали не менее 12. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После атаки беспилотников в городе введен режим ЧС.