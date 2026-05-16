Россия и Танзания хотят подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

В ближайшее время Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Заявление прозвучало в субботу на заседании российско-танзанийской межправкомиссии в Аруше (Танзания).

"Готовим меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Предлагаем подписать его в июне "на полях" форума "Путешествуй!". Ждем делегацию Танзании", - приводит слова министра "Интерфакс".

Решетников также отметил, что Россия заинтересована в запуске прямого авиасообщения между двумя странами. По его словам, сейчас ведутся переговоры на эту тему, вопрос будет решен в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в России прорабатывают введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.