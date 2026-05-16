В МИД России допустили новые контакты Лаврова и Рубио

В Москве не исключают новых контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Министр и госсекретарь определяют свои графики строго в зависимости от потребностей. Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты", - цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, "сейчас нет понимания, когда они состоятся".

Ранее в Кремле отмечали, что отношения России и США находятся "по-прежнему на нуле".